Россиянин заказал ремонт квартиры и обогатился

В Санкт-Петербурге местный житель заплатил одной из строительных компаний за ремонт квартиры, а впоследствии отсудил у нее вдвое больше денег. Об этом сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.

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Мужчине удалось взыскать со стройфирмы 1,5 миллиона рублей — он доказал, что компания не выполнила заказанные ремонтные работы в изначально установленный срок: претензии хозяина касались состояния кафеля, раковины, унитаза, сушилки, душа и тумбы в ванной.

Петербуржец пытался разрешить конфликт с исполнителями мирным путем, но стройкомпания отказалась с ним договариваться. Тогда он обратился в суд. Тот постановил взыскать с фирмы неустойку, проценты и компенсацию морального вреда. В итоге россиянину присудили 1,5 миллиона рублей. Таким образом, он обогатился вдвое — стоимость ремонта составила 720 тысяч рублей. Чтобы обеспечить выплату этой сумму истцу, приставы арестовали автомобиль владельца стройкомпании.

В декабре 2020-го сообщалось о супружеской паре, которая отсудила у застройщика 13,4 миллиона рублей, поскольку тот передал семье новую квартиру с существенными и неустранимыми недостатками — в жилом помещении было слишком холодно.

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