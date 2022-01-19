На Украине предупредили о «бешеном враге» у границ

Украина стоит перед угрозой военного вторжения «сильного и бешеного врага», который уже ждет у границ, считает бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам экс-министра, страна в очередной раз находится на пороге вторжения. По сравнению с этим политическое противостояние между оппозицией и действующей властью является второстепенным. «Враг угрожает каждому дому, каждой семье, каждому украинцу», — предупредил Аваков.

Украина, считает он, не имеет права игнорировать угрозу, а каждый гражданин страны должен быть готов стать ее защитником. Аваков также призвал все проукраинские силы объединить усилия для защиты государства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о возможном нападении России на Украину в «любой момент». По ее словам, у России есть два пути — дипломатический и «другой».

Посольство России в США призвало Вашингтон прекратить истерию по поводу возможного «вторжения» на Украину. Дипломаты подчеркнули, что Россия ни на кого не собирается нападать, а Соединенным Штатам не нужно подталкивать Киев к новым провокациям.