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Посольство России призвало США прекратить истерики из-за «вторжения» на Украину

Посольство России в США призвало Вашингтон не нагнетать напряженность вокруг Донбасса

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посольство России в США призвало Вашингтон прекратить истерики по поводу возможного вторжения РФ на Украину. Эту информацию ведомство опубликовало в своем Facebook.

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14 января

В посольстве отреагировали на обвинения Белого дома относительно потенциального нападения на Украину с территории Белоруссии. «18 января высокопоставленные чиновники Белого дома, госдепа и пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. (…) В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать», — указали в дипмиссии. Дипломаты отметили, что перемещения войск на собственной территории — это суверенное право страны, и призвали прекратить нагнетать напряженность вокруг Донбасса. «А главное — не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям», — заключили там.

Ранее американские власти заявили, что Россия якобы может атаковать Украину с территории Белоруссии. Как полагают в Госдепартаменте США, возможность напасть на Украину с северного направления появится у Москвы благодаря предстоящим совместным учениям России и Белоруссии. Представительница ведомства пояснила, что сообщения о переброске войск вызывают опасения на фоне напряженной ситуации на российско-украинской границе. По ее мнению, для белорусов причастность страны к такому нападению будет совершенно неприемлемой.

Марина Совина
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