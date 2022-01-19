Описано будущее рубля при эскалации на Украине и введении санкций

Потенциальная эскалация конфликта на Украине и введение санкций против России приведет к падению рубля и как следствие — к ужесточению политики Центробанка. Такое будущее описали аналитики «Ренессанс Капитала», передает РБК.

Если национальная валюта резко подешевеет, для стабилизации рынка ЦБ придется пойти на экстренные меры. По оценкам аналитиков, в случае эскалации конфликта курс доллара может дойти до 85-90 рублей. При наихудшем развитии событий регуляторам придется пойти в том числе на введение элементов контроля за движением капитала и комиссий для нерезидентов за продажу облигаций федерального займа (ОФЗ) с целью замедлить бегство иностранного капитала.

Российский рынок падает уже несколько дней подряд. На торгах в среду, 19 января, индекс Московской биржи падал на три процента на фоне роста геополитической напряженности.

Кроме того, кризис между Москвой и Киевом может спровоцировать рекордный рост цен на газ, предрекали аналитики Capital Economics. Эксперты считают, что напряженность в геополитике рискует спровоцировать скачок роста на сырьевом рынке. Подобный исход возможен, если будут введены санкции против экспорта энергоносителей из России, а также в том случае, если Москва начнет использовать поставки газа в качестве рычага давления.

