Россия пообещала не нападать на Украину

Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Украины. С такими словами выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, цитату приводит ТАСС.

«Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», — пообещал дипломат.

Несмотря на то, что Москва идет на диалог, ее стремление к сотрудничеству не находит отклика у западных партнеров, считает Рябков. Он подчеркивал, что в Вашингтоне, Брюсселе «и других натовских столицах» продолжают выдвигать «ничем не обоснованные претензии», прежде всего в связи с происходящим на Украине и вокруг нее.

Представители МИД также обвиняют Брюссель и Вашингтон в намеренном распространении подобных сообщений, чтобы они стали поводом разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Тем не менее, СМИ и политики Украины и западных стран продолжают выражать обеспокоенность в связи со складывающейся ситуацией. Они боятся, что Россия введет войска на Украину.