Долю в российском газовом проекте продадут китайцам

Компания «А-Проперти», принадлежащая основателю Yota Альберту Авдаляну и специализирующаяся на добыче угля, договорилась о продаже 10 процентов в проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии китайской государственной компании Zhejiang Energy International Limited, пишет РБК.

Речь идет о «Якутском газовом проекте» (также известен как «Якутский СПГ»), предусматривающем сжижение газа, добываемого на месторождениях Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), крупнейшей газодобывающей компании Якутии. Инвестиции в проект оцениваются в 10 миллиардов долларов.

Участниками проекта являются ЯТЭК и «Глобалтэк». Обе они принадлежат «А-Проперти». В 2019-м компания получила 52 процента акций ЯТЭК в результате конвертации и взаимозачета обязательств после того, как в течение нескольких лет скупала долги ЯТЭК перед банками на общую сумму в 14 миллиардов рублей.

В какой пропорции Zhejiang Energy International Limited достанутся доли в ЯТЭК и «Глобалтэке», не уточняется. Сообщается, что в сумме китайская компания получит контроль над 10 процентами «Якутского газового проекта».

Сумма сделки оценивается в 500 миллионов долларов исходя из общей оценки проекта в пять миллиардов. Ожидается, что Zhejiang Energy International Limited займется обеспечением поставок сырья на рынок Китая в то время, как «А-Проперти» и ее дочерние структуры будут отвечать за «комплексное управление» проектом.

