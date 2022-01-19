Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Долю в российском газовом проекте продадут китайцам

РБК: «А-Проперти» продаст 10% «Якутского СПГ» Zhejiang Energy International Limited

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Компания «А-Проперти», принадлежащая основателю Yota Альберту Авдаляну и специализирующаяся на добыче угля, договорилась о продаже 10 процентов в проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии китайской государственной компании Zhejiang Energy International Limited, пишет РБК.

Речь идет о «Якутском газовом проекте» (также известен как «Якутский СПГ»), предусматривающем сжижение газа, добываемого на месторождениях Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), крупнейшей газодобывающей компании Якутии. Инвестиции в проект оцениваются в 10 миллиардов долларов.

Материалы по теме:
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января
Неуловимый Чжао. Как бывший работник «Макдоналдса» заработал миллиарды на криптовалюте и стал богатейшим человеком Азии
Неуловимый Чжао.Как бывший работник «Макдоналдса» заработал миллиарды на криптовалюте и стал богатейшим человеком Азии
00:00

Участниками проекта являются ЯТЭК и «Глобалтэк». Обе они принадлежат «А-Проперти». В 2019-м компания получила 52 процента акций ЯТЭК в результате конвертации и взаимозачета обязательств после того, как в течение нескольких лет скупала долги ЯТЭК перед банками на общую сумму в 14 миллиардов рублей.

В какой пропорции Zhejiang Energy International Limited достанутся доли в ЯТЭК и «Глобалтэке», не уточняется. Сообщается, что в сумме китайская компания получит контроль над 10 процентами «Якутского газового проекта».

Сумма сделки оценивается в 500 миллионов долларов исходя из общей оценки проекта в пять миллиардов. Ожидается, что Zhejiang Energy International Limited займется обеспечением поставок сырья на рынок Китая в то время, как «А-Проперти» и ее дочерние структуры будут отвечать за «комплексное управление» проектом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Названы сроки пика и спада омикрона в России
Госпитализированная Вера Воронкова рассказала о пожаре в своей квартире
Подпольная типография задержанных в Дагестане фальшивомонетчиков попала на видео
Раскрыто заказное убийство российского бизнесмена 12-летней давности
Россия прокомментировала сообщения об эвакуации своих дипломатов с Украины
В США нашли доказательства мошенничества Трампа
Волочкова заявила о планах подать в суд на стюарда после конфликта в самолете
Самолеты с последними российскими миротворцами вылетели из Казахстана в Москву
Спецслужбы сообщили о подготовке теракта на Байконуре
Долю в российском газовом проекте продадут китайцам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter