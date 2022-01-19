Эстрадного певца Прохора Шаляпина заподозрили в причастности к смерти жены — канадской предпринимательницы российского происхождения Татьяны Клаудии Дэвис. Об этом рассказали знакомые артиста в эфире программы Первого канала «На самом деле», запись которой доступна на YouTube.

Гости передачи заявили, что исполнитель мог отравить супругу из-за денег. По их мнению, этому свидетельствует подозрительное поведение Шаляпина. Так, после госпитализации супруги в одну из клиник США он вернулся на родину и не приехал на ее похороны.

Участники ток-шоу также вспомнили, что якобы по указу Шаляпина в еду Дэвис добавляли неизвестные вещества. Косвенным подтверждением этого стали слова подруги артиста. Она заявила, что тот спрашивал у нее, как можно незаметно убить человека. Сам певец утверждает, что до сих пор не может поверить в утрату.

Прохор Шаляпин сообщил о смерти супруги 30 сентября 2021 года. Дэвис скончалась от последствий COVID-19 в США. Она заразилась коронавирусом в начале месяца и некоторое время пролежала в коме под аппаратом ИВЛ. Позже стало известно, что из-за пандемии у Шаляпина не было возможности проститься с супругой.