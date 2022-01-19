Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе произошло смертельное ДТП со скорой и двумя иномарками

В Комсомольске-на-Амуре в столкновении скорой и двух иномарок погиб человек

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре в ДТП со скорой и двумя иномарками погиб человек. Об этом сообщила инспектор отделения пропаганды регионального управления ГИБДД Ольга Голубева, передает РИА Новости.

По ее словам, авария произошла на Северном шоссе российского города. Пострадали четыре человека, среди которых трое — врачи скорой медицинской помощи.

В ГИБДД рассказали, что водитель Nissan без прав на высокой скорости врезался в машину Toyota. Из-за этого она вылетела на встречную полосу, где и столкнулась со скорой.

Россиянин, который находился за рулем Nissan, не пострадал и отказался от медосвидетельствования.

После ДТП прокуратура начала проверку.

Ранее в Москве при столкновении скорой помощи и трамвая погибла пациентка скорой — она вылетела из машины во время ДТП. Также пострадал фельдшер, его госпитализировали.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Нефть подорожала до уровня 2014 года
Стало известно о реакции мужчин на переутомление
Юрист рассказал россиянам о правах арендатора и арендодателя
Сторонники АУЕ получили срок за похищение россиянина ради 850 тысяч рублей
В МИД Великобритании сочли ситуацию вокруг Украины ключевым приоритетом
Россия избавилась от американского госдолга
Суд взыскал с клиники 2,5 миллиона рублей за смерть россиянина
Инфекционист дала совет по лечению при первых признаках заражения омикроном
В российском городе произошло смертельное ДТП со скорой и двумя иномарками
В Саудовской Аравии нашли древние «погребальные аллеи»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter