В российском городе произошло смертельное ДТП со скорой и двумя иномарками

В Комсомольске-на-Амуре в ДТП со скорой и двумя иномарками погиб человек. Об этом сообщила инспектор отделения пропаганды регионального управления ГИБДД Ольга Голубева, передает РИА Новости.

По ее словам, авария произошла на Северном шоссе российского города. Пострадали четыре человека, среди которых трое — врачи скорой медицинской помощи.

В ГИБДД рассказали, что водитель Nissan без прав на высокой скорости врезался в машину Toyota. Из-за этого она вылетела на встречную полосу, где и столкнулась со скорой.

Россиянин, который находился за рулем Nissan, не пострадал и отказался от медосвидетельствования.

После ДТП прокуратура начала проверку.

Ранее в Москве при столкновении скорой помощи и трамвая погибла пациентка скорой — она вылетела из машины во время ДТП. Также пострадал фельдшер, его госпитализировали.