Власти Словакии ввели ограничения на фоне распространения коронавируса

Правительство Словакии ввело ограничительные меры на фоне роста заболеваемости омикрон-штаммом, передает агентство «Интерфакс».

Власти запретили посещать общественные мероприятия и спортивные учреждения без бустерной дозы прививки или полной ревакцинации. Помимо этого, граждан обязали подтверждать медицинскими справками перенесенное заболевание коронавируса, и к каждому мероприятию сдавать ПЦР-тест.

Общественные места питания и бары из-за ограничительных мер теперь закрываются в 22:00. Правительство считает, что ограничения смогут сдержать распространение омикрон-штамма, который согласно прогнозам местных врачей станет доминирующим в стране к концу января.

19 января британские ученые заявили, что риск повторного заражения омикрон-штаммом COVID-19 в 16 раз выше, чем дельта-штаммом. У граждан, инфицированных омикроном, намного реже наблюдалась потеря вкуса и обоняния по сравнению с зараженными другими вариантами вируса.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил вероятность появления новых штаммов COVID-19. По его словам, глобальная пандемия пока далека от завершения. Глава ВОЗ подчеркнул, что в условиях стремительного распространения омикрона есть вероятность появления новых вариантов инфекции.