Ученым стало известно о повышенном риске повторного заражения омикрон-штаммом коронавируса в текущую волну пандемии. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на Национальную статистическую службу Британии.

По информации издания, риск повторного заражения омикрон-штаммом COVID-19 в 16 раз выше, чем дельта-штаммом. Представитель службы Сара Крофтс рассказала, что у граждан, инфицированных омикроном, намного реже наблюдалась потеря вкуса и обоняния по сравнению с зараженными другими вариантами вируса.

По данным исследования, у непривитых граждан шансы повторного заражения примерно в два раза выше, чем у вакцинированных.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса. По его словам, глобальная пандемия пока не завершилась. Глава ВОЗ подчеркнул, что в условиях стремительного распространения омикрона есть вероятность появления новых вариантов инфекции.