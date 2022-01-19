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Стало известно о повышенном риске повторного заражения омикрон-штаммом

FT: риск повторного заражения омикрон-штаммом COVID-19 в 16 раз выше, чем дельта-штаммом

Фото: Kirill Braga / Reuters

Ученым стало известно о повышенном риске повторного заражения омикрон-штаммом коронавируса в текущую волну пандемии. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на Национальную статистическую службу Британии.

По информации издания, риск повторного заражения омикрон-штаммом COVID-19 в 16 раз выше, чем дельта-штаммом. Представитель службы Сара Крофтс рассказала, что у граждан, инфицированных омикроном, намного реже наблюдалась потеря вкуса и обоняния по сравнению с зараженными другими вариантами вируса.

По данным исследования, у непривитых граждан шансы повторного заражения примерно в два раза выше, чем у вакцинированных.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса. По его словам, глобальная пандемия пока не завершилась. Глава ВОЗ подчеркнул, что в условиях стремительного распространения омикрона есть вероятность появления новых вариантов инфекции.

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Екатерина Андреева
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