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Вирусолог объяснил данные о 16-кратном риске повторного заражения омикроном

Альтштейн: 16-кратный риск повторного заражения омикроном не значит, что все начнут болеть
Начало событий в новости Стало известно о повышенном риске повторного заражения омикрон-штаммом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Повышенные риски повторного заражения омикрон-штаммом коронавируса не означают, что все все массово начнут болеть по второму разу. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, комментируя данные Национальной статистической службы Британии.

«Эти данные показывают, что повторное заражение при варианте омикрон выше. Но надо иметь в виду, что повторные заражения — это не частая вещь. Даже если в 16 раз выше, это не так часто. И это вовсе не значит, что все подряд будут заражаться», —объяснил эксперт.

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12 января

Ранее издание Financial Times со ссылкой на Национальную статистическую службу Британии сообщило, что риск повторного заражения омикрон-штаммом COVID-19 в 16 раз выше, чем дельта-штаммом. Представитель службы Сара Крофтс также заявила, что у инфицированных омикроном намного реже наблюдались потеря вкуса и обоняния, свойственные заражению другими штаммами COVID-19.

18 января стало известно, что 60 процентов случаев заболевания коронавирусом в России приходится на штамм дельта, 40 процентов — на омикрон и другие. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, омикрон выявлен в 42 регионах и уже доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

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Евгения Куликова
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