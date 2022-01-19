В МИД России назвали смехотворным предложение Британии вывести войска из Крыма

Предложение Великобритании о выводе войск из Крыма, обращенное к России, смехотворно. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

В рамках дискуссии на форуме «Валдай», экс-глава Минобороны Великобритании Малкольм Рифкинд заявил, что для деэскалации в Европе Россия должна вывести войска из Крыма и Донбасса. «Одно из самых смехотворных предложений, которые я слышал за всю свою жизнь — это вывести наши силы из Крыма», — заявил Рябков в ответ.

Кроме того, выступая в рамках форума, Рябков заверил, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Украины. Рябков также отметил, что западные страны не идут на диалог с Россией, хотя Москва выражает стремление к сотрудничеству.

19 января британская газета Daily Mail написала, что Россия не ограничится локальной операцией, а попытается захватить максимально большой «кусок» Украины. На это в том числе, по мнению авторов статьи указывают учения ВС РФ, которые проводятся в Белоруссии.