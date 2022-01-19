Опасную рекламу в поисковиках назвали вредной для экономики России

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева назвала рекламу с опасными ссылками в поисковиках вредной не только для пользователей, но и для экономики России. Ее слова передает РИА Новости.

Как отметила эксперт, жалобы на фишинг в рекламе поисковиков ОНФ получает ежедневно, при этом большинство ссылок зарегистрировано вне российского интернета. Это препятствует защите пользователей, расследованию краж данных, а также возврате потерь в результате обмана. «Распространение вредоносных ссылок в рекламных сервисах наносит колоссальный вред не только населению, но и экономике в целом», — подчеркнула она.

Лазарева добавила, что то, в какой юрисдикции находится сервис, не должно влиять на заботу о пользователе и его безопасности.

По ее словам, российские эксперты понимают систему работы Google, однако «не могут не замечать запредельного количества фишинга, распространяемого его рекламным сервисом», а также «катастрофического ущерба» россиян от нее.

Ранее эксперты предупредили граждан, что в российском сегменте Google имеется реклама, содержащая огромное количество вредоносных ссылок, часть из которых ведет на поддельные сайты банков и зараженные веб-адреса. В свою очередь, в пресс-службе поисковика отметили, что политика компании запрещает объявления и целевые ресурсы, вводящие пользователей в заблуждение.