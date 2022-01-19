Оценено влияние спутников Starlink на астрономию

Ученые оценили, насколько сильно спутники Starlink могут помешать космическим наблюдениям с Земли. Исследование было опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

В своем исследовании специалисты Калифорнийского технологического института изучили архив снимков, сделанных с помощью телескопов в рамках программы Zwicky Transient Facility (ZTF). Ученые отметили, что астрономы часто называют спутники глобального интернета Илона Маска помехой для наблюдений за небесными телами. В новой научной работе специалисты назвали незначительным влияние оборудования Starlink на изучение космоса.

Выяснилось, что в 2019 году на 0,5 процента сделанных телескопами фотографий были замечены следы и фрагменты спутников Starlink. К августу 2021 года этот показатель вырос до 18 процентов. Специалисты предположили, что к моменту, когда на орибите будет находиться порядка 10 тысяч спутников, то они попадут практически на все снимки ZTF.

Тем не менее, профессор Том Принс (Tom Prince) считает, что пролетающие над Землей спутники вряд ли способны значительно влиять на астрономию. Выяснилось, что одна световая полоса от спутника Starlink попадает менее чем на одну десятую процента пикселей в изображении ZTF. Специалист заметил, что наблюдениям за небесными телами гораздо больше мешает плохая погода.

В августе британские ученые заявили, что устройства системы Starlink являются опасными для других спутников на земной орбите. По словам специалистов, только из-за спутников Starlink еженедельно происходит около 1600 опасных сближений с другими объектами.