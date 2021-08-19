Названа опасность спутников Starlink

Устройства системы глобального интернета Starlink являются опасными для других спутников на земной орбите. Об этом сообщает издание Space.

Журналисты ссылаются на исследователя Хью Льюиса (Hugh Lewis) из Университета Саутгемптона (Великобритания), который наблюдает за ситуацией на орбите Земли. По словам Льюиса, только из-за спутников Starlink еженедельно происходит около 1600 опасных сближений с другими объектами. Под этим понятием подразумевается риск пересечения траекторий искусственных космических тел и их сближение на расстоянии до одного километра.

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Ученый называет спутники интернет-системы Илона Маска потенциально опасными. Хью Льюис проанализировал случаи опасных сближений в мае 2019 года — когда была запущена первая партия Starlink — и выяснил, что с этого времени количество случаев сближения на околоземной орбите выросло вдвое. Половина из них приходится именно на оборудование Starlink.

Специалист отметил, что на орбите запущено около 250 спутников системы корпорации OneWeb — одного из конкурентов проекта Илона Маска. На спутники британской компании приходится около 80 случаев сближения в неделю. По оценке ученого, сейчас Starlink обслуживает около 1700 спутников, но когда SpaceX запустит на орбиту 12 тысяч единиц, то на них будет приходится 90 процентов случаев опасного сближения в космосе.

С аргументами Льюиса согласен директор компании Kayhan Space Симак Хезер (Siemak Heser). «Эта проблема действительно выходит из-под контроля. Если два космических корабля столкнутся на орбите, облако обломков, создаваемое аварией, будет угрожать другим спутникам», — заметил Хезер.

Журналисты отметили, что пока что спутникам удается расходиться на земной орбите. Авторы вспомнили инцидент 10 февраля 2009 года, когда над территорией России произошел первый в истории случай столкновения двух искусственных спутников — российского Космос-2251» и американского Iridium 33. В результате контакта оба спутника сошли с орбиты.

На оборудование Starlink не в первый раз жалуются астрономы. В частности, пролеты спутников первой партии можно было наблюдать с Земли невооруженным взглядом из-за того, что те отражали солнечный свет. Чтобы не мешать научным наблюдениям, с июня SpaceX начала запускать спутники, оснащенные затемняющими панелями.