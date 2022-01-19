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На Украине из-за цен на газ начали останавливаться заводы

Организация «Стекло Украины» пригрозила закрытием всех стекольных заводов из-за цен на газ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Три украинских стекольных завода прекратили производство, остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не останавливать печи. Об этом говорится в сообщении на сайте профильной организации «Стекло Украины».

Причиной начала остановки предприятий стали слишком высокие цены на газ, которые составляют до 50 процентов себестоимости стекольной продукции. Из-за этого критически растет стоимость товаров, и те остаются невостребованными. Дополнительным ударом по отрасли стал импорт стеклянных изделий из стран, где цены на энергоносители ниже, иногда — в десять раз.

В организации предупредили, что стекольные заводы становятся убыточными, по сути они находятся на стадии банкротства и полного закрытия. Под угрозой остаться без работы находятся 12 тысяч человек, пострадают и смежные отрасли.

В связи с этим представители отрасли просят правительство разработать и внедрить целевую программу поддержки, в том числе через предоставление антикризисных кредитов, и создать целевой фонд для компенсаций цен на газ для стеклопроизводителей. Среди других вариантов — допуск стекольных заводов к аукционам по продаже природного газа по льготным ценам и применение мер нетарифного регулирования, чтобы усложнить импорт изделий из стекла с помощью антидемпинговых пошлин.

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Месяц назад о проблемах с поставками хлеба предупредила Ассоциации хлебопекарной отрасли Украины. Причиной также были названы высокие цен на газ. На прошлой неделе Всеукраинская ассоциация пекарей в обращении к президенту страны Владимиру Зеленскому назвала ситуацию критической, не исключив, что компаниям вскоре придется останавливать работу.

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Платон Щукин
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