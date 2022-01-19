Министр поставил точку в вопросе о столице российской Арктики

У Арктической зоны России не одна столица, а сразу несколько. Такую точку в вопросе о столице Арктики поставил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, его слова передает РИА Новости.

«Столица теплой Арктики – Мурманск, здесь даже придумали концепцию арктического пляжа, столица исторической Арктики – Архангельск», — отметил глава Минвостока.

Также он назвал Новый Уренгой столицей нефтегазовой Арктики, Анадырь — восточной, а Норильск — металлургической.

Традиционно за право называться арктической столицей соревнуются Мурманск и Архангельск. Ранее заместитель директора Института региональных исследований Надежда Замятина заявила, что помимо этих двух городов столицей российского Севера также можно считать Норильск.