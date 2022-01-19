Песков назвал вопрос транзита власти внутренним делом Казахстана

Вопрос транзита власти в Казахстане от первого президента Нурсултана Назарбаева к его преемнику Касым-Жомарту Токаеву является внутренним делом республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Действующий глава государства — господин Токаев, и именно это является основополагающим моментом», — указал Песков. Он также назвал отношения между президентом России Владимиром Путиным и казахским руководством теплыми и добавил, что Москва постарается сохранить их такими и впредь.

«И с действующим президентом, и с первым президентом, эти отношения сохраняются. Они совсем недавно, буквально несколько недель назад, общались все вместе в Санкт-Петербурге», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что нижняя палата казахского парламента (Мажилис) одобрила поправки в несколько конституционных законов, позволяющие лишить Назарбаева части ключевых пожизненных полномочий. Депутаты пояснили, что Елбасы (по-казахски «лидер нации» — прим. «Ленты.ру») принял решение об этом самостоятельно, а парламентарии лишь законодательно закрепили его волю.

Назарбаев не появлялся на публике и не делал никаких заявлений о ситуации в стране с 28 декабря 2021 года. На фоне массовых беспорядков, которые охватили страну в начале января, появились предположения, что экс-президент вместе с дочерями уехал за границу. Однако 18 января, во вторник, он записал видеообращение к нации, заявив, что находится на заслуженном отдыхе, одобряет действия своего преемника в борьбе с беспорядками, а также добровольно отказывается от части своих пожизненных полномочий.