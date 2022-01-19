Бывший президент США задумал построить тысячи роскошных домов в Майами

Бывший президент США Дональд Трамп задумал значительно расширить принадлежащий ему элитный гольф-курорт Trump National Doral в городе Майами, штат Флорида. Бизнесмен планирует построить на территории 2,3 тысячи роскошных домов, пишет Bloomberg.

На базе отдыха также появятся новые коммерческие здания и поле для гольфа Blue Monster — на возведение последнего Трамп уже потратил миллионы долларов. Бывший государственный деятель выкупил находящийся на грани банкротства курорт в 2012 году. На данный момент Trump National Doral занимает участок в 283 гектара, где расположены четыре поля для гольфа и роскошный отель.

До пандемии COVID-19 этот бизнес был главным источником дохода Трампа и приносил более 70 миллионов долларов в год (5,4 миллиарда рублей), но с наступлением локдауна в 2020 году курорт закрылся, а часть сотрудников была уволена. После послабления коронавирусных ограничений Trump National Doral возобновил работу и стал пользоваться популярностью у сотрудников сферы IT и финансов, которые переехали в Южную Флориду из штатов с более высокими налогами.

В ноябре 2021 года стало известно о продаже принадлежащей Трампу гостиницы Trump International Hotel, расположенной недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Недвижимость планирует выкупить за 375 миллионов долларов инвестиционная компания из Майами CGI Merchant Group. CGI планирует лишить отель прежней вывески с фамилией бывшего президента и передать объект под управление сети Hilton.