Токаев раскрыл претензии к казахстанской армии

Армия Казахстана не справилась с поставленными перед ней задачами во время массовых беспорядков в стране в январе 2022 года. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководством министерства обороны.

«Во время январских событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные перед ними задачи», — заявил Токаев. Он также объяснил решение отправить в отставку министра обороны Мурата Бектанова тем, что тот «не проявил командирских качеств».

Раскрыл Токаев и конкретные претензии к состоянию вооруженных сил Казахстана. «В войсках до сих пор большая доля оружия и боеприпасов советского периода, которым уже по 30-50 лет», — возмутился президент. Глава государства поставил новому армейскому руководству задачу провести экстренную модернизацию.

Токаев избрал курс на реформирование армии еще 11 января, после наведения порядка в республике силами ОДКБ. Президент намерен повысить уровень боеготовности силового блока за счет технического переоснащения и повышения зарплаты сотрудникам.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди признал решающую роль миротворцев ОДКБ в восстановлении законности на территории Казахстана. По его мнению, без вмешательства России и союзников боевики могли бы провести успешную атаку на Нур-Султан и осуществить государственный переворот.