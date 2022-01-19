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Казахстан заявил о решающей роли сил ОДКБ в спасении страны от госпереворота

МИД Казахстана: переворот в республике предотвратили силы ОДКБ

Фото: Дмитрий Рыжаков / РИА Новости

Силы ОДКБ стали решающим фактором в спасении Казахстана от государственного переворота. О предотвращении миротворцами атаки на столицу республики Нур-Султан и роли этого факта в событиях рассказал глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди. Об этом сообщил Euractiv.

«Да, очень неприятно осознавать, что наши правоохранительные органы не смогли отреагировать на этот массированный и хорошо скоординированный теракт. Поэтому пришлось обратиться за помощью в ОДКБ», — заявил Тлеуберди. По словам высокопоставленного чиновника, союзнические миротворцы воспрепятствовали атаке боевиков на Нур-Султан, которой было бы достаточно для госпереворота.

Тлеуберди считает решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева позвать на помощь силы ОДКБ верным. «Мы ничего не обещали [взамен], мы не собираемся терять наш суверенитет», — подчеркнул казахстанский министр.

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Мирные протесты начались в Казахстане 2 января и вскоре охватили многие города страны. Однако в ночь с 4 на 5 января начались поджоги полицейских машин и акты мародерства. Вооруженные банды и часть примкнувших к ним протестующих захватила правительственные здания, в том числе штаб Комитета национальной безопасности в Алма-Ате. Стабилизировать ситуацию удалось только к 7 января после введения армии России и других стран ОДКБ.

В ходе массовых беспорядков в республике по последним данным погибло 227 человек, более двух тысяч обратились за медицинской помощью. Жертвой событий стала как минимум одна гражданка России.

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Дмитрий Настасьев
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