Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Число погибших при массовых беспорядках в Казахстане увеличилось

Минздрав Казахстана: число погибших в ходе массовых беспорядков увеличилось до 227

Фото: Павел Михеев / Reuters

Число погибших в ходе массовых беспорядков в Казахстане увеличилось до 227 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала, что за последние три дня ухудшилось состояние двоих пострадавших, которые находились в реанимации. Они скончались.

Всего, по данным министра, в больницах умерли 177 пациентов. За медицинской помощью обратились 2739 человек.

Материалы по теме:
Тотальный хаос. Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
Тотальный хаос.Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
8 января
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
6 января

Ранее стало известно, что в Алма-Ате, где проходили главные столкновения, погибли 160 человек, из них 11 были силовиками.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких городах были подожжены здания органов власти. На подавление беспорядков бросили армию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Миротворцы взяли под охрану крупные инфраструктурные проекты.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Канцлер Германии призвал Россию сократить войска у границ с Украиной
Эстония обвинила Россию в четырехкратном подорожании газа
Раскрыты подробности смертельного ДТП с россиянами в Доминикане
Израильская полиция использовала шпионское ПО Pegasus для слежки за гражданами
Главная российская «кубышка» потерял сотни миллиардов рублей
Бывший главный следователь Москвы рассказал СПЧ об условиях в колонии
В еще двух российских регионах выявили случаи омикрона
Россиянам раскрыли способ попасть в закрытые европейские страны
В Mash отреагировали на претензии певицы Монеточки из-за адреса ее дома
Названы причины спроса на недвижимость в Турции среди россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter