Число погибших при массовых беспорядках в Казахстане увеличилось

Число погибших в ходе массовых беспорядков в Казахстане увеличилось до 227 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала, что за последние три дня ухудшилось состояние двоих пострадавших, которые находились в реанимации. Они скончались.

Всего, по данным министра, в больницах умерли 177 пациентов. За медицинской помощью обратились 2739 человек.

Ранее стало известно, что в Алма-Ате, где проходили главные столкновения, погибли 160 человек, из них 11 были силовиками.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких городах были подожжены здания органов власти. На подавление беспорядков бросили армию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Миротворцы взяли под охрану крупные инфраструктурные проекты.