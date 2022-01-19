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Названы версии гибели найденного без головы подполковника Росгвардии

СКР проверит несколько версий гибели подполковника Росгвардии, найденного без головы и рук

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следствие рассматривает несколько версий гибели подполковника Росгвардии, тело которого без головы и рук было найдено в заброшенном доме Тульской области в декабре 2021 года. Об этом заявил руководитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Владимир Усов на пресс-конференции, передает «Тульская служба новостей».

Он назвал служебную деятельность и личную жизнь погибшего. Все версии проверяются следователями в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве. Причину смерти подполковника Росгвардии Усов не сообщил, указав на необходимость проведения следственных действий и сбора доказательств.

10 декабря 2021 года сообщалось, что оперуполномоченного по особо важным делам в СОБР обнаружили в заброшенном дачном доме в окрестностях села Анишино. У него не было головы и кистей рук, а на груди и ногах имелись осколочные ранения. Рядом с погибшим нашли рычаг взрывателя, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Он ушел из дома 18 ноября после ссоры с бывшей женой.

Выдвигалось предположение о суициде офицера. В Росгвардии назвали произошедшее трагедией, не связанной с профессиональной деятельностью погибшего и носящей бытовой характер.

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Любовь Ширижик
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