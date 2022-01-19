Россиянин убил трехлетнего ребенка и его мать на Новый год

В Вологде 26-летний местный житель признался в убийстве 34-летней женщины, ее трехлетнего сына и 83-летнего соседа-пенсионера на новогодних праздниках. Об этом в среду, 19 января, «Ленте.ру» сообщили региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 1 января мужчина был в гостях у своей знакомой. Они поссорились, после чего он сначала задушил женщину, а после ее трехлетнего сына. Через два дня обвиняемый пришел в квартиру к своему 83-летнему соседу и попросил его дать денег в долг. Когда мужчина отказался, он задушил его, нашел в квартире деньги и похитил их.

В полицию обратились родственники погибших, которые обнаружили тела. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. На него завели дело по статье 105 (Убийство) УК РФ. На время следствия он будет находиться в СИЗО.

11 декабря 2021 года сообщалось, что россиянка убила шестимесячного ребенка подруги и оставила его в спортивной сумке.