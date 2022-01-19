Песков ответил на угрозы Германии из-за «Северного потока-2»

России регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозы канцлера Германии Олафа Шольца из-за газопровода «Северный поток-2». Его цитирует ТАСС.

«Коммерческий международный проект "Северный поток-2" отключить невозможно, потому что его еще не включили», — сказал Песков, отвечая на заявление Шольца о возможности отключения газопровода в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

По мнению представителя Кремля, то, что проект еще не запустили, плохо отражается на европейских потребителях газа и всех участниках процесса. «Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время», — заключил он.

Ранее в январе Шольц заявил, что Германия ждет от России однозначных шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины. «Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные экономические и политические последствия», — подчеркнул он.