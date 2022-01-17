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Канцлер Германии пригрозил России серьезными последствиями из-за Украины

Олаф Шольц: мы ждем от России однозначные шаги для деэскалации ситуации вокруг Украины

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Германия ждет от России однозначных шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Мадриде с главой правительства Испании Педро Санчесом, трансляция доступна на YouTube-канале El Pais.

Политик пригрозил Москве последствиями в случае агрессии в отношении украинской стороны. «Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные экономические и политические последствия», — подчеркнул он.

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Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что главным условием деэскалации конфликта вокруг Донбасса является прекращение военной помощи для Украины со стороны НАТО и принуждение ее выполнять Минские соглашения. По словам дипломата, в первую очередь речь идет о запрете поставок вооружений для Киева и присутствия в республике иностранных военных инструкторов, инспекторов и военных подразделений.

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Анжелика Бережная
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