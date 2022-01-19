В Госдуме ответили на вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса

В России не планируется вводить новых законодательных ограничений из-за коронавируса. Так на этот вопрос ответил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время ситуация с COVID-19 в стране управляемая. Все, что введено, этого достаточно», — подчеркнул депутат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для новых ограничений из-за коронавируса в столице. По словам градоначальника, на данный момент система здравоохранения справляется, дополнительные ограничения можно не вводить.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что локдаун в масштабах всей страны из-за ситуации с COVID-19 не обсуждается. Введение отдельных ограничений зависит от решения глав субъектов, имеющих особые полномочия, уточнил представитель Кремля.