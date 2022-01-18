Собянин назвал условие для введения новых ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для новых ограничений из-за коронавируса в столице. По словам градоначальника, пока система здравоохранения справляется, дополнительные ограничения можно не вводить. Его цитирует ТАСС.

Собянин также заявил, что до 1 апреля продлевается требование к работодателям о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удаленную работу. При этом градоначальник поручил отправить на дистант как можно больше работников.

Кроме того, до 1 апреля домашний режим нужно соблюдать горожанам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями.

По словам Собянина, среди заболевших коронавирусом жителей столицы в настоящее время преобладает омикрон-штамм. Несмотря на то, что омикрон более заразен, чем предыдущие штаммы, заразившиеся переносят его легче.

По последним данным оперштаба, в Москве за прошедшие сутки выявили 8342 новых случая коронавируса. Днем ранее, 17 января, в столице было зафиксировано 7529 новых заражений. Таким образом, антирекорд по приросту заболеваемости COVID-19 обновляется в Москве второй день подряд.