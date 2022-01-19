Вирусолог рассказал о характере течения омикрон-штамма в России

Омикрон-штамм в России имеет те же свойства, что и в странах Европы и Южной Америки. Таким образом о характере течения инфекции в беседе с телеканалом «360» высказался доктор биологических наук, профессор и вирусолог Петр Чумаков.

По его мнению, нельзя утверждать, что население России, имеющее разные национальности, отличается от других государств. Чумаков пояснил, что любой вирус эволюционирует, попадая в закрытую систему, как в определенном направлении, так и случайно.

В России омикрон может существенно и не отразиться на течении заболевания и скорости распространения. В целом мутация коронавируса приводит к изменению его свойств, добавил эксперт.

«Люди, уже вакцинированные и переболевшие, будут вновь заражаться, это следует держать в голове», — указал Чумаков.

Накануне замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова спрогнозировала поведение омикрон-штамма коронавируса в России. По ее словам, россияне могут переносить этот вариант инфекции иначе, чем жители других стран.

По ее словам, на характер течения заболевания может влиять очень большое количество факторов, в том числе генетические особенности и питание.