Австрия обвинила Россию в росте напряженности в отношениях с Западом

Россия несет ответственность за рост напряженности в отношениях со странами Запада. В этом обвинил Москву глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Россия регулярно проводит военные учения с Белоруссией и угрожает разместить войска в Латинской Америке, что способствует ухудшению отношений с западными государствами. Он также уличил Кремль в кибератаках против Украины.

Шалленберг призвал Москву убрать руки от Киева, а также удалиться из Приднестровья, Донбасса, Крыма, Осетии, Абхазии. «Это был бы тот самый путь, который показывает серьезность восприятия Хельсинкского заключительного акта», — заявил он.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена могут привнести прогресс в дипломатический процесс по безопасности.