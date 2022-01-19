Глава делегации России в Вене выразил надежду на успех переговоров 21 января

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена могут привнести некоторый прогресс в дипломатический процесс, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.

Глава делегации выразил свой оптимизм и надежду на успех будущих переговоров глав дипломатии двух государств. Их встреча состоятся в Женеве 21 января.

«Я надеюсь, что на встрече министра Лаврова с госсекретарем Блинкеном все-таки может произойти определенный прорыв в этом направлении. Я очень надеюсь на это, на здравомыслие, на прагматизм наших американских коллег», — сказал Гаврилов.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен лично встретятся в Женеве 21 января. Блинкен охарактеризовал предстоящую встречу с Лавровым как дипломатическую попытку снизить напряженность вокруг «неспровоцированного наращивания» российской военной мощи у границ Украины.

19 января представитель Госдепартамента США заявил «Ленте.ру», что Вашингтон готов к налаживанию «содержательного и взаимного» диалога с Москвой по вопросам безопасности.