Украине дали совет после отказа Байдена воевать с Россией

Президент США Джо Байден не хочет вступать в войну с Россией так же, как ни один другой глава Штатов с начала XX века, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он также посоветовал Киеву запомнить, что Запад никогда не станет воевать за него с Москвой.

Президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска на Украину даже в случае вторжения сил России на ее территорию, сообщило Associated Press.

«Это однозначная реакция всех американских президентов — с начала XX века они не хотят вступать в войну с Россией ни за кого. Украина не исключение. Обама заявлял это публично еще в 2014 году. Киеву пора бы усвоить, что Запад за них воевать с Москвой не будет. Москва тоже планов "нападения на Украину" не вынашивает», — напомнил Климов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сочтут вторжением любое передвижение российских войск через украинскую границу.