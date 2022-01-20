Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Госсекретарь США раскрыл детали разговора Путина и Буша об Украине в 2008 году

Блинкен: Владимир Путин еще в 2008 году считал Украину ненастоящей страной

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в 2008 году доказывал лидеру США Джорджу Бушу, что Украине «ненастоящая страна», а русские и украинцы — один народ. Детали разговора между двумя лидерами раскрыл государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает канал In time Ukraine в YouTube.

«Он (Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») не верит, что Украина это суверенное государство. Он говорил это прямо в 2008 году президенту Бушу. Он сказал: Украина — ненастоящее государство», — рассказал Блинкен. По мнению госсекретаря, это свидетельствует о том, что Путин давно готовился к вторжению на Украину.

Блинкен добавил, что подобные заявления ставят под вопрос независимость не только Украины, но и всех бывших советских республик. Он привел в пример «вторжение России в Грузию» в 2008 году и «действия России в Молдавии». По словам чиновника, действия Путина угрожают развитию демократии в этих странах.

Материалы по теме:
«Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
«Нам некуда отступать»Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
16 апреля
«Русские до Индии дойдут!» Как разведки, дипломаты и армии двух великих империй боролись за господство в Средней Азии
«Русские до Индии дойдут!»Как разведки, дипломаты и армии двух великих империй боролись за господство в Средней Азии
3 января

Своим заявлением Блинкен также попытался оправдать поставки американских вооружений на Украину. Он уточнил, что такие действия Россия не может рассматривать как провокационные и что такая трактовка «переворачивает мир с ног на голову».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал Украину великой державой. Он сделал это в Twitter, ответив американскому лидеру Джо Байдену на рассуждения о допустимости «небольшого вторжения» России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Госсекретарь США раскрыл детали разговора Путина и Буша об Украине в 2008 году
Пожизненно осужденный россиянин сознался в совершенной в 1998 году серии убийств
ВГТРК оштрафовали из-за БДСМ-сессии в эфире программы «60 минут»
Apple призвала срочно обновить iPhone
Девушка потратила пять миллионов рублей ради внешности Барби
Мужчина на 67 лет отказался от мытья из-за страха быть убитым
Байден рассказал о последствиях эскалации конфликта на Украине
«Челси» попытался выкупить собственного футболиста из аренды и потерпел неудачу
Стало известно об искалечивших полсотни пациентов врачах в роддоме на Кавказе
Законодатели США назвали республики Донбасса террористическими организациями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter