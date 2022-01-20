Госсекретарь США раскрыл детали разговора Путина и Буша об Украине в 2008 году

Президент России Владимир Путин в 2008 году доказывал лидеру США Джорджу Бушу, что Украине «ненастоящая страна», а русские и украинцы — один народ. Детали разговора между двумя лидерами раскрыл государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает канал In time Ukraine в YouTube.

«Он (Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») не верит, что Украина это суверенное государство. Он говорил это прямо в 2008 году президенту Бушу. Он сказал: Украина — ненастоящее государство», — рассказал Блинкен. По мнению госсекретаря, это свидетельствует о том, что Путин давно готовился к вторжению на Украину.

Блинкен добавил, что подобные заявления ставят под вопрос независимость не только Украины, но и всех бывших советских республик. Он привел в пример «вторжение России в Грузию» в 2008 году и «действия России в Молдавии». По словам чиновника, действия Путина угрожают развитию демократии в этих странах.

Своим заявлением Блинкен также попытался оправдать поставки американских вооружений на Украину. Он уточнил, что такие действия Россия не может рассматривать как провокационные и что такая трактовка «переворачивает мир с ног на голову».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал Украину великой державой. Он сделал это в Twitter, ответив американскому лидеру Джо Байдену на рассуждения о допустимости «небольшого вторжения» России.