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Британцы поселили пчел в жилые дома

The Guardian: в Британии пчел поселили в жилые дома ради восстановления их популяции

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Власти английского города Брайтон поселили пчел в жилые дома, чтобы восстановить их популяцию. Инициатива городского совета вызвала резонанс среди британских ученых, сообщает The Guardian.

Совет поставил перед застройщиками условие, согласно которому в любой новостройке выше пяти метров должны быть специальные деревянные домики или «пчелиные» кирпичи с отверстиями. Таким образом власти Брайтона надеются увеличить сильно сократившуюся за последние годы численность пчел-одиночек в Британии.

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Инициатива властей оказалась резонансной. Некоторые ученые посчитали, что кирпичи навредят пчелам, если не убранная вовремя грязь из отверстий привлечет муравьев или станет источником заболеваний. Сторонники инициативы в ответ заверили, что благодаря полезным микробам и смене времен года проблемы с вирусами и муравьями решатся сами собой. Однако вопрос об эффективности действий совета остается открытым.

«Мы обманываем себя, если верим, что один кирпич в каждом доме повлияет на биоразнообразие. Ситуация требует результативных действий. Кирпичи же помогут только застройщикам, которые маскируют свой продукт под экологичный ради прибыли», — заявил профессор биологии из Университета Сассекс Дэйв Гоулсон.

Интересный способ помочь экологии нашли и в Норвегии. Местные жители настояли на том, чтобы власти взорвали плотину ради восстановления популяции рыб. Постройка стояла без дела последние 50 лет, мешая обитателям реки свободно размножаться.

Александра Мирошникова
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