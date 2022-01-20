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Мясников предостерег от посещения больниц во время пандемии

Врач Мясников: в условиях пандемии не рекомендуется посещать больницы без необходимости

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что посещение больниц во время пандемии без необходимости может быть опасно. От походов по медучреждениям без веской на то причины специалист предостерег в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам доктора, в условиях пандемии пациентам не следует посещать больницы без острой необходимости. «Потому что ты попадаешь в госпиталь сделать колоноскопию (обследование толстой кишки — прим. «Ленты.ру»), и уходишь с дельта[-штаммом коронавируса], а то и не уходишь, а остаешься в больничных коридорах», — объяснил Мясников.

Телеведущий добавил, что сегодня врачи по всему миру не рекомендуют людям проходить диагностические обследования, особенно тем, кто должен проверять здоровье в силу возраста.

Ранее Мясников в своем Telegram-канале дал несколько советов о том, как нужно лечиться тем, кто заразился омикрон-штаммом коронавируса. Специалист перечислил способы лечения симптомов, а также назвал препараты, которые не следует принимать самостоятельно при легком или среднетяжелом течении болезни.

Евгения Наумова
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