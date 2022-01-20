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Россияне начали массово покупать путевки в один регион России с кешбэком

АТОР: самым популярным направлением при бронировании туров с кешбэком стал Сочи

Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

Отечественные туристы начали массово покупать путевки по программе туристического кешбэка — объем продаж туров по внутрироссийским направлениям в первые два дня действия акции вырос с 60 до 100 процентов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению экспертов туротрасли, высокий рост продаж обусловлен отложенным спросом и ожиданием путешественниками нового этапа программы. «Пятый этап акции с кешбэком за туры по России стартовал в 00:01 вторника 18 января, а первое бронирование было сделано в 00:05, то есть буквально на первых минутах. Это говорит о популярности акции, о том, что ее очень ждали», — отметили в пресс-службе туроператора «TUI Россия».

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По данным АТОР, наиболее востребованным направлением при бронировании туров с кешбэком стал Краснодарский край. Большая часть туристов (от 23 до 74 процентов) выбирают Сочи, где можно отдохнуть как в приморском, так и в горнолыжном кластере. Еще одним популярным регионом признан Ставропольский край — на санатории Кавминвод приходится от шести до 15 процентов бронирований. Тройку лидеров замыкает Крым (от 6 до 14 процентов).

При этом отмечается, что от 50 до 68 процентов бронирований акционных путевок приходится на февраль и март, поскольку эти месяцы больше всего подходят для горнолыжного отдыха. Еще порядка 20 процентов бронирований сделано на апрель, около 15 — на январь.

18 января стало известно, что Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка для жителей страны. Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, для россиян подготовлено более двух миллионов предложений. По ее словам, их на полмиллиона больше, чем в 2021 году.

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Валентина Процкова
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