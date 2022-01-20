Джонсон назвал возможное вторжение России на Украину катастрофой всего мира

Вторжение России на Украину, в каком бы виде оно ни произошло, можно будет назвать катастрофой для всего мира, а не только для Москвы. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, его цитирует РИА Новости.

«Если Россия совершит вторжение любых масштабов на Украину, я думаю, что это будет катастрофа», — подчеркнул политик. Он также напомнил, что Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

О возможной эскалации конфликта писала и газета Daily Mail со ссылкой на британскую разведку. Полученные ею данные указывают на подготовку крупного вторжения. В связи с этим источники газеты обвинили Москву в стремлении развязать полномасштабную войну, в которой могут пострадать и мирные жители.

Американские власти также считают, что Россия якобы может атаковать Украину с территории Белоруссии. При этом Москва отрицает все обвинения.