ФСБ рассказала о поимке фигурантов дела о «посольском кокаине»

В задержании фигурантов дела о «посольском кокаине» — контрабанде 382 килограммов кокаина из Аргентины в Россию — принимали участие спецслужбы России, Аргентины и Германии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление представителей ФСБ России.

По информации издания, помощь в поимке злоумышленников ФСБ и СВР оказали ряд стран. При этом некоторые участники наркогруппировки могут до сих пор находиться на свободе. Как рассказали в спецслужбе, их поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что суд огласил приговоры четырем фигурантам дела. Андрея Ковальчука, организовавшего поставку груза, приговорили к 18 годам колонии и штрафу в 1,8 миллиона рублей, а бывшего завхоза посольской школы Али Абянова — к 17 годам колонии и штрафу в 1,6 миллиона рублей.

Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, помогавшие с перевозкой груза, получили соответственно 16 и 13 лет лишения свободы. При этом Калмыкова оштрафовали на миллион рублей, а Худжамова — на 900 тысяч.

Расследование «кокаинового дела» началось в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве в Аргентине нашли 12 подозрительных чемоданов с 362 килограммами чистого кокаина. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

В результате в Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела (Иван Близнюк и Александр Чикало). На территории России арестованы три человека (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), еще один — Ковальчук — был задержан и арестован в Германии, а затем выдан России.

МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.