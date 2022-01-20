Фигуранту дела о «посольском кокаине» вынесли приговор

В Москве суд огласил приговор Андрею Ковальчуку по делу об организации поставок кокаина из Аргентины в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат обвиняемого Сергей Юрош.

Суд приговорил Ковальчука к 18 годам колонии и штрафу в 1,8 миллиона рублей.

По версии следствия, он спрятал в школе при российском посольстве в Аргентине 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина, чтобы в дальнейшем переправить их в Россию и европейские страны. Сам Ковальчук вину не признал и утверждал, что вывозил только элитные сорта кофе и полудрагоценные камни.

Сообщники подсудимого также получили сроки. Бывшему завхозу школы Али Абянову назначили 17 лет колонии и штраф в 1,6 миллиона рублей, Владимиру Калмыкову и Иштимиру Худжамову, помогавшим с перевозкой груза — 16 лет и штраф в миллион рублей и 13 лет и штраф в 900 тысяч рублей соответственно.

Все трое заявили, что не знали о содержимом посылки и были введены Ковальчуком в заблуждение.

Расследование «кокаинового дела» началось в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве в Аргентине нашли 12 подозрительных чемоданов с 362 килограммами чистого кокаина. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

В результате в Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела (Иван Близнюк и Александр Чикало). На территории России арестованы три человека (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), еще один — Ковальчук — был задержан и арестован в Германии, а затем выдан России.

МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.

