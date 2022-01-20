От взрывов в Колумбии погибли три человека

Три человека погибли в Колумбии в результате взрывов в разных точках страны. Об этом сообщает местное издание El Espectador.

Всего произошло два взрыва, организованных неизвестными. В колумбийском муниципалитете Эль-Багре, департамент Антьокия на севере страны погибли двое полицейских и еще один был ранен. Неизвестные атаковали полицейский патруль с помощью взрывных устройств.

Также в городе Саравена департамента Араука на северо-востоке страны взорвался заминированный автомобиль. В результате погиб еще один человек, пятеро получили ранения. Полиция предполагает, что первое нападение было организовано бандой «Клан залива», в качестве мести за арест трех ее членов. Во втором подозревают «Революционные вооруженные силы Колумбии».

14 декабря два взрыва произошли в аэропорту города Кукута в Колумбии на границе с Венесуэлой. В результате погибли два сотрудника полиции и смертник, приведший в действие первую бомбу. В настоящий момент все рейсы приостановлены. По словам очевидцев, взрывы были настолько сильными, что пострадали соседние с аэропортом строения.