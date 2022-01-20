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Раскрыт процент никогда не бравших кредиты россиян

Исследование «Открытия»: 15% россиян никогда не брали кредиты и не имеют кредитной истории

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Всего 15 процентов россиян никогда не брали кредит, при этом более половины опрошенных имеют активные кредиты. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Открытие», передает РИА Новости.

«Никогда не брали кредитов и не имеют кредитной истории 15 процентов опрошенных. Наиболее высок процент никогда не бравших кредиты на Дальнем Востоке (24 процента), наименее — в Приволжском федеральном округе (12 процентов)», — пояснили аналитики.

По данным опроса, кредитная история есть у 83 процентов россиян: у 52 процентов из них есть и активные кредиты, у оставшегося 31 процента все займы погашены. При этом всего два процента опрошенных не знают, что такое кредитная история. 31 процент никогда не проверял свою кредитную историю, еще 20 процентов россиян делают это не чаще, чем раз в два-три года, подчеркнули аналитики. Около 29 процентов респондентов проверяют кредитную историю не чаще, чем раз в год, а каждый пятый россиянин делает это несколько раз в год.

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Исследование проводилось с 13 по 18 января по репрезентативной выборке среди одной тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что получить отсрочку по кредитным выплатам или снизить долговую нагрузку можно разными законными способами. Например, через рефинансирование кредита или оформление кредитных каникул. Также, по словам юриста, уменьшить «тело кредита» можно с помощью банкротства физического лица.

Марина Совина
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