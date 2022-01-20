Россиянам назвали способ отсрочить выплаты по кредиту

Получить отсрочку по кредитным выплатам или снизить долговую нагрузку можно разными законными способами. Например, через рефинансирование кредита или оформление кредитных каникул. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».

Соловьев напомнил, что займ и связанные с нимобязательства состоят из «тела кредила» — сама сумма, взятая в долг, процентов, которые на него начисляются, а также из пенни, неустоек и штрафных санкций, прописанных в договоре на случай просрочки платежей.

По словам юриста, уменьшить «тело кредита» можно с помощью банкротства физического лица. В таком случае при отсутствии ликвидного имущества, за счет которого могут быть погашены долговые обязательства, последние так и останутся неисполненными. Однако, предупреждает эксперт, такая процедура занимает много времени и несет репутационные риски.

Самый действенный механизм, по мнению Соловьева, — рефинансирование. Оно заключается добровольно в целях снижения финансовой нагрузки.

«Несмотря на снижение в итоге получаемых с выданного займа сумм, многие кредитные организации идут на это, понимая, что такое решение в итоге может гарантировать оперативный возврат тела кредита и определенной части прибыли», — пояснил юрист.

Также, по его словам, можно воспользоваться также кредитными каникулами, если удастся привести обоснованные аргументы для отсрочки выплат по кредиту. Причиной для этого могут быть изменение материального положения заемщика из-за потери работы, заболевание, временная нетрудоспособность, смерть или болезнь близкого родственника.

Собеседник агентства подчеркнул, что в связи с пандемией COVID-19 физическим и юридическим лицам, пострадавшим от ограничений в связи с коронавирусной инфекцией доступно упрощенное предоставление отсрочки на срок до шести месяцев.

Ранее стало известно, что ситуация с закредитованностью россиян становится все более критичной. Почти половина заемщиков (45 процентов) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся. Кроме того, россияне берут кредиты на лечение и ремонт (по 13 процентов), а еще 10 процентов — на образование и покупку бытовой техники.