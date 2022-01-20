США пообещали России симметричный ответ в случае кибератак на Украину

США могут дать России симметричный ответ в случае кибератак против Украины. Такое заявление сделал президент США Джо Байден на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства. Трансляция ведется на странице Белого дома в Twitter.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что власти США выявили снижение числа крупных кибератак с использованием вирусов-вымогателей против ключевых объектов инфраструктуры. По мнению американской администрации, это связано с переговорами президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.