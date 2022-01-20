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Звездный хирург раскрыл правду о рельефном прессе Давы

Тимур Хайдаров объяснил, что блогер Дава сделал процедуру криолиполиза

Кадр: Super / YouTube

Российский хирург Тимур Хайдаров раскрыл причину, по которой блогер и рэп-исполнитель Дава (Давид Манукян) прибегнул к пластической операции. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале Super.

Эксперт объяснил, что звездный блогер хотел добиться рельефного пресса. Так, сперва он сделал процедуру криолиполиза, которая с помощью холода «сминает» жир. Однако организм знаменитости негативно отреагировал на вмешательство, в результате чего жировая ткань заменилась на рубцовую.

По словам Хайдарова, устранить такие последствия возможно только с помощью хирурга. Правда в том, что Дава вынужденно записался в специализированную клинику во второй раз.

«Операция была по медицинским показаниям. Ни спортом, ни питанием он бы не исправил ситуацию. Были изменения в подкожно-жировой клетчатке. У него был фиброз: рубцовая и жировая ткань — все это лежало кожно-жировым валиком», — рассказал врач.

Ранее хирург раскрыл причину популярности пластики. По словам эксперта, большинство людей прибегает к кардинальным изменениям внешности из-за желания выглядеть успешнее и красивее. Хайдаров отметил, что сейчас в массы продвигается философия любви к себе с точки зрения как духовного, так и физического развития.

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Айсель Эюбова
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