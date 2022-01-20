Байден рассказал о двух желаниях Путина насчет Украины

Президент США Джо Байден рассказал о двух желаниях российского лидера Владимира Путина насчет Украины. Он заявил об этом на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter-аккаунте Белого дома.

Американский президент допустил возможность достижения с РФ договоренностей по вопросу о неразмещении стратегических вооружений на Украине.

«Он [президент России Владимир Путин] сказал мне, что хочет две вещи, гарантии. Одна — это то, что Украина никогда не войдет в НАТО. Второе — то, что на Украине не будут размещены стратегические вооружения. Мы можем прийти к чему-то по второму элементу», — пояснил Байден.

Также он отметил, что во втором случае от России будут ожидать соответствующих ответных шагов.

Ранее Байден пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения РФ на Украину. «Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», — пообещал американский лидер. В ходе этой же пресс-конференции Джо Байден заявил, что Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины.