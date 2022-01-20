Дочь скандального британского премьера заболела коронавирусом

Седьмая дочь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в настоящее время находится в центре скандала из-за вечеринки в его резиденции во время локдауна, заболела коронавирусом в тяжелой форме, в возрасте пяти недель. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

По информации издания, из-за болезни своей дочери Джонсон отменил визит в центр вакцинации от COVID-19. Как отмечают собеседники Daily Mail, дочь премьера и его супруги Кэрри Саймондс по имени Роми Айрис Шарлотта уже идет на поправку, хотя переносила болезнь крайне тяжело.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон нарушал правила самоизоляции, когда у него проявились первые симптомы коронавируса. Как сообщили в газете Times, у главы британского правительства был сильный кашель, но он продолжал проводить рабочие встречи.

О вечеринке в резиденции Джонсона стало известно 20 декабря 2021 года. Тогда издание The Guardian разместило снимок, на котором запечатлены сидящие за столом Джонсон и его супруга Кэрри. Рядом с ними, без соблюдения социальной дистанции, находятся еще два человека. Кроме того, на лужайке виднеется группа людей, собравшихся около другого стола с алкоголем.

