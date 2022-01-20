Россия поставит рекорд по несырьевому неэнергетическому экспорту

В первые 11 месяцев 2021 года российский несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) достиг 170,5 миллиарда долларов, а по итогам года он составит рекордный 191 миллиард. Об этом заявила глава аналитического центра «Российского экспортного центра» (РЭЦ) Вероника Никишина, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, рост в годовом выражении составит 36 процентов (в 2020 году — 141 миллиард долларов). В предыдущем прогнозе объем ННЭ в 2021 году ожидался на уровне 185 миллиардов долларов.

Никишина указала, что улучшение показателей отмечается во всех товарных сегментах. Лучше всего ситуация обстоит в экспорте черных и цветных металлов, удобрений, продукции деревообработки, химических веществ, пластмасс и энергооборудования.

С января по ноябрь поставки за рубеж химической промышленности выросли на 54 процента, металлургии — на 52 процента, лесопромышленного комплекса — на 43 процента, машиностроения — на 31 процент, а продовольствия — на 23 процента.

Главными покупателями российских товаров стали Китай (15,6 миллиарда долларов), Казахстан (14,4 миллиарда), Белоруссия (11,4 миллиарда), Турция (10,9 миллиарда) и США (7,9 миллиарда).

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале 2021 года стоимость экспорта газа из России впервые с 2008 года превысила стоимость экспорта нефти — 20,8 миллиарда долларов против 18,5 миллиарда. Такая ситуация связана с резким ростом цен на топливо в Европе.