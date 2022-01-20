Раскрыты сроки выхода iPhone SE

Apple выпустит новую модель бюджетной серии iPhone SE не раньше апреля. Сроки выхода девайса в своем Twitter раскрыл авторитетный аналитик Росс Янг (Ross Young).

Специалист отметил, что производство экранов для смартфонов начнется ближе к концу января. Исходя из этого стоит ожидать, что полноценный выпуск девайса на заводах партнеров Apple стартует в марте. Росс Янг считает, что презентация нового iPhone SE состоится в конце апреля или начале мая.

Также специалист добавил, что девайс выйдет в продажу практически сразу же после официального анонса. Таким образом, приобрести новый смартфон пользователи по всему миру смогут не позже середины мая.

Общаясь с подписчиками своего Twitter, Янг рассказал, что главной особенностью нового недорого смартфона от Apple окажется поддержка 5G. Кроме того, аппарат выйдет с классическим дизайном, 4,7-дюймовым IPS-экраном, чипом Apple A15 Bionic. Автора спросили, когда стоит ждать выхода iPhone SE с OLED-экраном. «Как только цены на OLED-панели сравняются с ценами на LCD-панели — это произойдет нескоро», — заявил Янг.

Актуальный iPhone SE вышел на рынок весной 2020 года. Смартфон получил 4,7-дюймовый IPS-экран, чип Apple A13 Bionic, три гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру с разрешением 12 мегапикселей.

Ранее в базе Евразийской экономический комиссии (ЕЭК) нашли новые девайсы Apple. Так, в реестре обнаружили устройства под номерами A2595, A2783 и A2784, которые могут отсылать к нескольким версиям iPhone SE.