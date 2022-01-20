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Брошенная женихом за два дня до свадьбы женщина вышла замуж за кинжал

Женщина вышла замуж за кинжал, чтобы избежать унижения после разлуки с женихом

Фото: Unsplash

На Бали невеста вышла замуж за кинжал после того, как жених бросил ее за два дня до церемонии. Об этом сообщает Daily Star.

Беременная 22-летняя Ни Путу Мелина должна была выйти замуж за возлюбленного 12 января. Накануне свадьбы мужчина передумал жениться, потому что его семья не разрешила ему переехать к невесте и ее родственникам. Несмотря на запрет, жених признался Мелине в любви и предложил сбежать. Родные женщины не поддержали эту идею и посоветовали ее избраннику не принимать поспешных решений и провести символическую свадебную церемонию, но он отказался.

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Чтобы избежать унижения из-за разлуки, невеста вышла замуж за кинжал Крис с характерной асимметричной формой клинка, который символизирует мужскую силу. Однако официально такой брак не зарегистрируют, поэтому Мелина станет матерью-одиночкой.

Неизвестно, поддерживает ли женщина отношения с биологическим отцом ребенка.

Ранее сообщалось, что вышедшая замуж за дерево три года назад жительница Великобритании Кейт Каннингем рассказала, что их брак остается счастливым. У 37-летней Каннингем есть партнер и двое детей, которые поддерживают ее выбор и не препятствуют отношениям с необычным мужем.

Евгения Черкасова
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