Брошенная женихом за два дня до свадьбы женщина вышла замуж за кинжал

На Бали невеста вышла замуж за кинжал после того, как жених бросил ее за два дня до церемонии. Об этом сообщает Daily Star.

Беременная 22-летняя Ни Путу Мелина должна была выйти замуж за возлюбленного 12 января. Накануне свадьбы мужчина передумал жениться, потому что его семья не разрешила ему переехать к невесте и ее родственникам. Несмотря на запрет, жених признался Мелине в любви и предложил сбежать. Родные женщины не поддержали эту идею и посоветовали ее избраннику не принимать поспешных решений и провести символическую свадебную церемонию, но он отказался.

Чтобы избежать унижения из-за разлуки, невеста вышла замуж за кинжал Крис с характерной асимметричной формой клинка, который символизирует мужскую силу. Однако официально такой брак не зарегистрируют, поэтому Мелина станет матерью-одиночкой.

Неизвестно, поддерживает ли женщина отношения с биологическим отцом ребенка.

Ранее сообщалось, что вышедшая замуж за дерево три года назад жительница Великобритании Кейт Каннингем рассказала, что их брак остается счастливым. У 37-летней Каннингем есть партнер и двое детей, которые поддерживают ее выбор и не препятствуют отношениям с необычным мужем.