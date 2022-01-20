На Украине рассказали о принятом в США решении по санкциям против России

Вашингтон уже принял окончательное решение по вопросу санкций против Москвы, эти меры способны наглухо «перекрыть кислород» российской экономике. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его слова цитирует 112.ua.

По словам дипломата, вопрос об окончательном согласовании санкций в американском правительстве — принципиальный для Украины момент. Он назвал эти меры «очень болезненными» и подчеркнул, что это приведет к «разрушительному удару» для России.

«Российская Федерация потеряет доступ к целому ряду важных для ее развития технологий», — рассказал Кулеба. При этом он не стал раскрывать детали принятых в США решений, но подчеркнул, что европейские страны уже начали знакомиться с их содержанием.

Слова Кулебы контрастируют с заявлением президента США Джо Байдена насчет масштаба санкций против российской экономики. 19 января американский лидер подчеркивал, что у западных стран не сложилось единой позиции относительно того, как реагировать на вероятное вторжение Вооруженных сил России. Меры правительства США также могут различаться в зависимости от масштаба предполагаемой операции.